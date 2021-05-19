В Минской области в Крупках в результате аварии вода не поступала в детский сад, 23 многоквартирных и 100 частных жилых дома, передает БЕЛТА.
Согласно информации МЧС, 18 мая в 13:50 спасатели получили сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 110 мм в Крупках по переулку Строителей. Холодная вода не поступала в 23 многоквартирных и 100 частных жилых домов, а также детский сад. Организовывался подвоз воды.
Последствия аварии устранили в тот же день. В 18:55 водоснабжение потребителей было восстановлено.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
620
В Крупках из-за аварии без воды оставались детский сад и 123 дома
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter