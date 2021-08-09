В Круглянском районе столкнулись мотоцикл и грузовой автомобиль, один человек пострадал

Фото УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло 8 августа около 18:25 в деревне Шепелевичи. 19-летний местный житель, двигаясь на мотоцикле Kawasaki GPX600R, столкнулся с полуприцепом BODEX KIS 3WS в составе с грузовиком МАЗ, совершавшим разворот. В результате аварии пострадал мотоциклист. Он с травмами доставлен в медучреждение.





По факту ДТП проводится проверка.





Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем водителям быть внимательными за рулем, проявлять дисциплинированность и не рисковать напрасно.





Мотоциклистам не следует забывать о своей уязвимости по сравнению с автомобилистами и проявлять благоразумие: не лихачить, не совершать необоснованных маневров на дороге.

