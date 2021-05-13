Мужчина погиб при пожаре в Круглянском районе.
Инцидент произошел 12 мая в поселке Восточный. В 5:02 сотрудникам МЧС от прохожего поступило сообщение о возгорании в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома.
– По прибытии спасатели наблюдали горение квартиры и плотное задымление. Внутри частной собственности было обнаружено тело хозяина 1954 года рождения. Пенсионер проживал один, – сообщила sb.by официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Инесса Елфимова. – В результате пожара повреждено имущество, закопчены стены. Никто из соседей не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Проверку по факту гибели проводит Круглянский районный отдел Следственного комитета.
Опубликовано:
784
В Круглянском районе при пожаре в собственной квартире погиб пенсионер
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter