Пожар в деревне Кашаны Кричевского района произошел в воскресенье днем.
Когда спасатели прибыли по вызову, сельчане, сообщившие о возгорании, подсказали, что в частном доме, объятом пламенем, может находиться хозяин.
На тот момент кровля и перекрытия строения уже частично обрушились, внутри создалось плотное задымление. Как уточнили в отделении агитации и пропаганды Могилевского областного управления МЧС, тело 49-летнего неработающего владельца дома, который проживал один, пожарные обнаружили на полу в одной из комнат. Увы, помочь человеку было уже невозможно, он погиб.
Причина возгорания устанавливается.
Фото: Могилевское областное управление МЧС
Опубликовано:
1186
В Кричевском районе на пожаре погиб человек
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter