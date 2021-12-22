В Кричеве при разрыве масляного обогревателя пострадал ребенок

Вчера, во вторник, вечером сработала система передачи извещения о чрезвычайной ситуации «Молния». В считанные минуты спасатели прибыли к пятиэтажному зданию общежития в микрорайоне Сож в Кричеве. Из-за пожара в одной из комнат на третьем этаже в коридоре наблюдалось слабое задымление. К счастью, еще до прибытия спасателей жильцы общежития с помощью порошковых огнетушителей ликвидировали возгорание.





Старший инспектор Могилевского областного управления МЧС Ольга Нехороших рассказала:

– К сожалению, восьмилетняя дочь нанимателя загоревшейся комнаты с ожогами кистей рук доставлена в больницу. Девочка находилась в комнате с мамой, когда произошел разрыв масляного обогревателя, в результате которого ребенок получил ожоги. Мама, схватив дочь, выбежала из комнаты и обратилась за помощью к соседям, которые и ликвидировали возгорание. В результате пожара в комнате повреждены вещи, закопчены стены и потолок. Эвакуация жильцов не проводилась.





В МЧС напоминают: масляный радиатор – простой и эффективный способ обогрева помещения. Он имеет двойную защиту – термостат автоматически отключает прибор при нагреве до максимальной температуры, а защита от перегрева срабатывает в случае, если автоотключение не произошло. Важно следить за исправной работой этих электронных систем. При выходе их из строя масляный обогреватель может взорваться. Его нельзя также оставлять в горизонтальном положении, пытаться ремонтировать самостоятельно, использовать при неисправности розеток и в качестве сушилки для вещей. Также он не должен располагаться вблизи штор, мебели, бытовой техники. Масляный обогреватель нельзя оставлять включенным на ночь или в отсутствие хозяев.

Фото: МЧС.