Пенсионерка погибла при пожаре в собственном доме в Кричеве.
Инцидент произошел 3 июня в 4:57 по пер. Буденного. Спасателям от соседей поступило сообщение о возгорании в жилом доме.
– В одной из комнат дома обнаружена погибшая хозяйка 1941 года рождения. Пенсионерка проживала с сыном, он жив, – сообщила sb.by официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Инесса Елфимова. – В результате пожара огнем повреждены стены, перекрытие и имущество в доме. Причины пожара и гибели устанавливаются.
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В Кричеве при пожаре в собственном доме погибла пожилая женщина
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