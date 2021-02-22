В Кричеве при пожаре частного дома спасли мужчину, сообщает Могилевское областное управление МЧС.
Сообщение о пожаре по улице Тимченко в Кричеве поступило сегодня около 10.30 утра.
- Когда спасатели прибыли на место, внутри дома происходило горение, образовалось плотное задымление. По словам соседей, внутри мог находиться человек, - рассказали в МЧС.
Хозяин дома - неработающий мужчина 1975 года рождения, который живет один.
Первыми на место возгорания прибыли спасатели пожарной аварийно-спасательной части № 1 Кричевского РОЧС.
- Начальник дежурной смены Михаил Тимошенко, командир отделения Игорь Мотовилов и старший пожарный Денис Караневский первыми вошли в горящий дом. В одной из комнат на печи спасатели обнаружили хозяина дома - самостоятельно передвигаться мужчина не мог, - рассказали в областном управлении МЧС.
Работники МЧС вынесли мужчину на свежий воздух и до прибытия медиков оказали ему первую помощь. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение с диагнозом "отравление продуктами горения", состояние средней степени тяжести.
В результате пожара повреждено 2 кв.м пола, постельные принадлежности, закопчено имущество в доме. Причина пожара устанавливается.
Фото Могилевского областного управления МЧС
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В Кричеве при пожаре частного дома спасли мужчину
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