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В Кричеве при пожаре частного дома спасли мужчину

В Кричеве при пожаре частного дома спасли мужчину, сообщает Могилевское областное управление МЧС.


Сообщение о пожаре по улице Тимченко в Кричеве поступило сегодня около 10.30 утра. 

- Когда спасатели прибыли на место, внутри дома происходило горение, образовалось плотное задымление. По словам соседей, внутри мог находиться человек, - рассказали в МЧС.

Хозяин дома - неработающий мужчина 1975 года рождения, который живет один. 

Первыми на место возгорания прибыли спасатели пожарной аварийно-спасательной части № 1 Кричевского РОЧС. 


- Начальник дежурной смены Михаил Тимошенко, командир отделения Игорь Мотовилов и старший пожарный Денис Караневский первыми вошли в горящий дом. В одной из комнат на печи спасатели обнаружили хозяина дома - самостоятельно передвигаться мужчина не мог, - рассказали в областном управлении МЧС. 

Работники МЧС вынесли мужчину на свежий воздух и до прибытия медиков оказали ему первую помощь. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение с диагнозом "отравление продуктами горения", состояние средней степени тяжести.

В результате пожара повреждено 2 кв.м пола, постельные принадлежности, закопчено имущество в доме. Причина пожара устанавливается.

Фото Могилевского областного управления МЧС
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