В Кричеве при пожаре частного дома спасли мужчину

Сообщение о пожаре по улице Тимченко в Кричеве поступило сегодня около 10.30 утра.- рассказали в МЧС.Хозяин дома - неработающий мужчина 1975 года рождения, который живет один.Первыми на место возгорания прибыли спасатели пожарной аварийно-спасательной части № 1 Кричевского РОЧС.- рассказали в областном управлении МЧС.Работники МЧС вынесли мужчину на свежий воздух и до прибытия медиков оказали ему первую помощь. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение с диагнозом "отравление продуктами горения", состояние средней степени тяжести.В результате пожара повреждено 2 кв.м пола, постельные принадлежности, закопчено имущество в доме. Причина пожара устанавливается.Фото Могилевского областного управления МЧС