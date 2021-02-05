В Кричеве произошел прорыв трубопровода, в результате без воды остались 247 частных домов и детский сад, передает БЕЛТА.
– 4 февраля в 10:35 спасателям поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 110 мм по пер. Комсомольскому, 4 в Кричеве Могилевской области. Без холодного водоснабжения оставались 247 частных жилых домов и детский сад. Организовывался подвоз воды, – сообщили в пресс-службе МЧС.
Последствия аварии устранили к 15:10.
Фото: pixabay.com
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В Кричеве без воды оставались 247 частных домов и детсад
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