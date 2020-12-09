В Кремле сожалеют в связи с принятым решением Международного олимпийского комитета в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси. Об этом сегодня заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает БЕЛТА.
Дмитрий Песков. Фото: архив ТАСС
"Александр Лукашенко является законным Главой государства, законным Президентом Республики Беларусь, он возглавляет Олимпийский комитет Республики Беларусь, – сказал Дмитрий Песков. – Мы очень сожалеем в связи с таким решением и вместе с тем мы дорожим нашими отношениями с Республикой Беларусь, которые являются многогранными и в том числе включают сотрудничество в области спорта".
Опубликовано:
817
В Кремле выразили сожаление в связи с решением МОК по Беларуси
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter