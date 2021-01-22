В Кремле считают недопустимым проведение незаконных уличных акций

Кремль считает недопустимым проведение несанкционированных уличных акций 23 января, сообщает ТАСС.
- Необходимо соблюдать закон и не допускать проведения нелегитимных акций и вовлечения в них молодых людей, - подчеркнул Дмитрий Песков.
Он добавил, что в Кремле считают естественными предупреждения об ответственности за участие в несанкционированных уличных акциях 23 января.
Комментируя предостережения со стороны МВД, Минпросвещения и других ведомств, Песков заметил:
- Безусловно, налицо определенные действия, связанные с призывами на несогласованные, незаконные мероприятия. Поэтому оправданы предупреждения о возможных последствиях несоблюдения закона, - обозначил он.
По словам Пескова, предупреждения Роскомнадзора соцсетям, которые используются для призывов к участию в незаконных мероприятиях 23 января, обоснованы.
- Эти площадки очевидно используются для озвучивания призывов к участию в незаконных акциях, - заявил он. - И в этом плане абсолютно оправдано звучат предупреждения Роскомнадзора, что за подобные действия эти социальные сети могут штрафоваться в соответствии с законодательством.
21 января Роскомнадзор предупредил, что привлечет к ответственности интернет-ресурсы за вовлечение подростков в противоправную деятельность.
- Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещенной в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых, публичных мероприятиях, - было сказано в сообщении ведомства.
- Несовершеннолетних призывали в TikTok, ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, - сказали в пресс-службе Роскомнадзора, напомнив, что участие в таких мероприятиях, помимо прочего, может навредить здоровью.
За данное нарушение предусматривается штраф для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. Столичная полиция также предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января в Москве.
Фото: rbc.ru
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В Кремле считают недопустимым проведение незаконных уличных акций
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