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  2. В красных носках и с чемоданом: 8 верных примет под бой курантов

В красных носках и с чемоданом: 8 верных примет под бой курантов

Вопрос, как встретить Новый год, чтобы наступающий был лучше уходящего, волновал человечество издавна. Иначе ритуал встречи не оброс бы многочисленными приметами на любовь, счастье и удачу. Приметам этим не один десяток, а иногда и сотни лет, и если под бой курантов они переходят от поколения к поколению – значит работают? Поговорим, какие приметы привлекают счастье и удачу в новом году и что для этого нужно делать.

Целоваться, и желательно в темноте


Ровно в полночь французы целуются в щечку с теми, с кем встречают Новый год. Эта примета гарантирует, что в следующем году одиночество им точно не грозит. Празднуя в общественных местах, с незнакомыми людьми поцелуи часто заменяют на рукопожатия. Однако в нынешнем году ни рукопожатий на площади в полночь, ни поцелуев (клятый ковид), если только со своими. С последним ударом часов целуются также болгары, причем в темноте, – для смелости, видимо.

Есть виноград или изюм


Испанская традиция поедания под бой часов 12 виноградин, с каждой загадывая одно желание, известна многим. Успел съесть все 12 – успех гарантирован. Испанцы верят, что виноград приносит богатство и удачу. Говорят, примета зародилась в начале 20 века, когда виноделы именно так пожелали себе выгодно продать в новом году небывалый урожай.

Двенадцать виноградин под бой курантов поглощают также и в Узбекистане. А в Перу – 13, и предыдущие 12 не в счет, если не успел проглотить 13-ю – самую «удачливую». В Португалии под шампанское съедают 12 изюминок, а в первые секунды нового года гремят кастрюлями – прогоняют все плохое в старом году и приветствуют хорошее в новом.

Кстати, в Перу перед поеданием винограда принято драться. На площадях граждане увлеченно мутузят друг друга, «наказывая» за плохие поступки, совершенные в уходящем году. А если провидение в новом году вздумает наказать за грехи прошлогодние – так не за что, все уже получили.

Встречать праздник в прыжке 

фото www.wallpaperbetter.com

Немцы Новый год не встречают, а впрыгивают в него – легко и весело (как встретишь, так и проведешь). Для этого они забираются на стулья и с последним ударом спрыгивают вниз, радостно вопя и поздравляя друг друга.

Открывать двери и ждать симпатичного брюнета


Англичане с первым ударом открывают настежь дверь черного хода в доме, выпуская старый год, а с последним открывают парадную – встречают новый. Счастье и удача в новом году обеспечены, если первый, который зайдет в дом, окажется ладным брюнетом. Видимо, в стародавние времена среди светловолосых бриттов брюнет был в диковинку, как и удача – она ведь не на каждом шагу встречается. С тех пор подданные Ее Величества определенно стали и удачливее, и счастливее – в эпоху глобализации жгучих брюнетов хватает на каждую британскую дверь.

Надевать красное белье

фото babushkasocks.ru

Испанская (а также итальянская, аргентинская) примета, сулящая любовь, страсть и удачу. Темпераментные романоговорящие встречают Новый год в новом белье (женщины) или носках (мужчины) красного цвета. Говорят, что примета носить красное белье на удачу в любовных делах зародилась в Средневековье, когда красный цвет использовался в любовной магии, конечно, запрещенной. А поскольку исподнее даже в те суровые времена не проверяли, примета успешно дожила до наших дней, с вариациями, конечно. Например, аргентинки, мечтающие о замужестве, встречают праздник в розовых трусиках, а нуждающиеся в удаче португальцы – в белье синего цвета.

Пить «золотое» шампанское


И снова испанцы – в полночь они пьют шампанское из бокала с золотым кольцом на дне. Шампанское выпивают – кольцо достают. Считается, что это верная примета на успех в амурных делах.

Гулять с чемоданом


У латиноамериканцев немало интересных примет. Например, аргентинско-колумбийско-перуанская (и не только) примета на путешествия: если до полуночи успеть прогуляться вокруг дома с чемоданом в руке, то в следующем году будешь много путешествовать. Жители небольших городов обходят квартал, благо кварталы маленькие, а если дом как квартал, то можно под куранты и вокруг чемодана круг навернуть – тоже работает. Кстати, примета в этом году сверхактуальная: чемодан чем не символ победы над коронавирусом и открытия, наконец, всех границ?

Мешать шампанское с пеплом


Написать желание на клочке бумаги, сжечь, пепел добавить в бокал с шампанским, размешать и выпить – в Беларуси на все это отводят 12 секунд до Нового года. Некоторые пытаются успеть – у отдельных даже получается. Но в целом несуетливые белорусы под бой курантов и бокал шампанского просто загадывают желание. Доброе точно сбудется, и без красных носков. А вот вокруг чемодана можно и покрутиться – добавить КПД примете, чтобы лучше работала.

 

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