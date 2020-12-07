Житель Красноярска хотел дать своему новорожденному сыну укропную воду, однако вместо этого случайно напоил ребенка жидкостью для электронных сигарет, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
– Мужчина решил напоить сына укропной водой, которая содержалась в шприце, и, перепутав шприц, дал ему несколько капель жидкости для электронных сигарет. После этого у новорожденного ухудшилось самочувствие. Мальчика незамедлительно доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, – говорится в сообщении.
В настоящий момент ребенок находится дома, угрозы для его жизни и здоровья нет.
СК проводит проверку по факту отравления младенца.
Фото: pixabay.com
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В Красноярске мужчина случайно напоил младенца жидкостью для электронных сигарет
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