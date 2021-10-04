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В Краснопольском районе на пожаре спасли пенсионера

Сообщение о возгорании одной из квартир жилого дома в деревне Сидоровка Краснопольского района спасатели получили около половины двенадцатого ночи. Когда прибыли на место происшествия, увидели – из окон 3-го этажа валит дым. Соседи подсказали: внутри находится человек – пенсионер, который проживает один.

 
Фото Могилевское областное управление МЧС.

65-летнего хозяина квартиры командир отделения ПАСЧ-1 Краснопольского РОЧС Александр Зносенко, командир отделения Андрей Юрасев и старший пожарный Павел Храмко обнаружили на полу в кухне, вынесли на свежий воздух. Прибывшие по вызову медики, диагностировав у него отравление продуктами горения, на "скорой" госпитализировали мужчину, чье состояние оценили как тяжелое, в реанимацию Краснопольской центральной районной больницы.

Как уточнили в Могилевском областном управлении МЧС, предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

kislyak@sb.by


 

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