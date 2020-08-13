В Краснополье открылся новый «Родны кут»

Новый магазин потребкооперации шаговой доступности открылся в Краснополье. Председатель Краснопольского райпо Наталья Пиванкова рассказала, что место для вновь открывшегося «Роднага кута» выбрано не случайно. Раньше в микрорайоне возле райбольницы работал небольшой павильон потребкооперации. Но он не мог удовлетворить все запросы покупателей.

В новом магазине только торговая площадь — 70 квадратных метров, а в целом она составляет 120 квадратов. Здесь оборудованы комфортные подсобные помещения, есть небольшой склад и многое другое. Магазин построен силами Бобруйской ПМК в рекордные сроки — всего за три месяца. Принцип самообслуживания, на основе которого работает маркет, позволяет вместить большую линейку продуктов, бытовой химии и сопутствующих товаров. Здесь широко представлены товары производства системы потребкооперации, которая отмечена зелеными ценниками. В магазине также есть фирменные секции отечественных кампаний-партнеров.

Краснопольское райпо — одно из самых успешных в системе потребкооперации области. Новый магазин в городе — восемнадцатый по счету.