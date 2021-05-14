Здание детского сада загорелось в городе Кореновске Краснодарского края. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.
Фото иллюстративного характера
– Детский сад горит в городе Кореновске, – проинформировал источник.
В Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю ТАСС пояснили, что загорелся строящийся детский сад. Площадь возгорания составляет 300 кв. м, сообщили журналистам в главке.
– Поступила заявка по адресу: г. Кореновск, ул. Медведева. Установлено, что происходит возгорание на общей площади 300 кв. м, – сказано в сообщении ведомства.
Сообщается, что ведется тушение. В оперативном штабе региона журналистам сообщили, что, по предварительным данным, никто не пострадал.
Фото: pixabay.com
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В Краснодарском крае загорелся детский сад
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