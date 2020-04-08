В кожуре яблок нашли потенциальное средство от рассеянного склероза

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По словам специалистов, рассеянный склероз — это, прежде всего, аутоиммунная болезнь нервной системы. Клетки иммунной системы атакуют оболочку нервных волокон, в результате чего нервы почти перестают проводить сигнал. Это приводит к онемению конечностей, а при прогрессировании болезни может вызвать паралич, слепоту или даже смерть.— отмечают исследователи данного вопроса.Молекулярный биолог из Университета Томаса Джефферсона (США) Абдолмохамад Ростами и его коллеги в течение нескольких лет исследуют механизмы развития рассеянного склероза на мышах. У животных болезнь вызвали искусственным путем. Провоцируя рассеянный склероз у грызунов, исследователи наблюдают за тем, какие именно гены и молекулы вызывают атаку нейронов.Таким образом, биологи отметили, что растительные гормоны, так называемые тритерпены, ускоряли заживление седалищного нерва при его повреждении, а также активизировали умственные способности грызунов. Затем они решили узнать, что случится, если добавлять в их питье небольшое количество малола. В результате стало ясно, что даже достаточно скромные дозы малола могут сильно снижать активность иммунных клеток, которые разрушают миелиновую оболочку нервов. Также они отметили, что состояние миелиновой оболочки нервов мышей, которые постоянно принимали малол, улучшалось.Ученые объясняют это тем, что малол ускорял формирование новых олигодендроцитов —вспомогательных клеток нервной системы, которые гибнут во время аутоимунных атак. А с учетом уже доказанной безопасности малола для организма человека специалисты полагают, что это вещество вполне можно использовать в качестве одного из главных компонентов в терапии пациентов.