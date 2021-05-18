В космосе обнаружены фотоны с экстремально высокой энергией

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По данным издания, не так давно китайские ученые зафиксировали феноменально высокое излучение с энергией 1,4 петаэлектронвольт., – рассказали специалисты.Как уточнили в Институте физики высоких энергий при Китайской академии наук, помимо упомянутого открытия обсерватория КНР уже неоднократно фиксировала потоки заряженных частиц, источники возникновения которых обладают огромной силой, превосходящей возможности даже мощнейшего ускорителя на Земле – Большого адронного коллайдера.По мнению китайских специалистов, человечество вступило в эпоху "гамма-астрономии сверхвысоких энергий".Космические лучи были открыты в 1912 году австрийским физиком Виктором Гессом и, как полагают специалисты, играют крайне важную роль в развитии галактик. В последнее время ученые Китая активно занимаются поиском объектов в космосе, способных ускорить частицы до экстремально высоких энергий.