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В Кормянском районе на пожаре погиб сельчанин

Трагедия произошла в деревне Моторовка. Очевидцы зафиксировали пожар около восьми вечера и позвонили в службу спасения. Хозяина дома 1967 года рождения специалисты нашли на полу без признаков жизни. 


От огня пострадали жилая постройка и имущество внутри.

– В качестве причин бедствия рассматриваются неосторожное обращение с огнем, а также поджог, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
 
Проводится проверка. 


Фото МЧС
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