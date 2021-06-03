Трагедия произошла в деревне Моторовка. Очевидцы зафиксировали пожар около восьми вечера и позвонили в службу спасения. Хозяина дома 1967 года рождения специалисты нашли на полу без признаков жизни.
От огня пострадали жилая постройка и имущество внутри.
– В качестве причин бедствия рассматриваются неосторожное обращение с огнем, а также поджог, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Проводится проверка.
Фото МЧС
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В Кормянском районе на пожаре погиб сельчанин
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