В Кормянском районе на пожаре из-за сигареты погиб 63-летний сельчанин

Трагедия произошла в агрогородке Барсуки в утренний час. Спасатели получили сообщение о возгорании в квартире дома на двух хозяев. До приезда сотрудников МЧС соседи вынесли из жилья его владельца 1958 года рождения. Мужчина был без признаков жизни. Медики констатировали его смерть.

Прибывшие спасатели справились с огнем. Смежная квартира не пострадала.

– Рассматриваемая версия бедствия – неосторожность при курении, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.

Со слов соседей, мужчина проживал один.

По информации МЧС Беларуси, за прошедшие сутки в стране на пожарах погибли пять человек.

Фото МЧС.

