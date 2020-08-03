В Кореличском районе 17-летний водитель сбил мальчика на самокате

Несовершеннолетний водитель автомобиля «Тойота» сбил 10-летнего ребенка на самокате в Кореличском районе. Об этом сообщила в Telegram официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Инцидент произошел в субботу, 1 августа, около 17:00 в деревне Некрашевичи. Согласно предварительным данным, молодой водитель на перекрестке совершил наезд на приближавшегося справа 10-летнего мальчика на электросамокате.

Ребенок в результате наезда получил травмы и был доставлен в больницу.

Всего за прошедшие выходные произошло 20 учетных ДТП, в которых погибли пять человек, еще 16 пострадали, среди них двое несовершеннолетних. Установлены 172 пьяных водителя и 449 бесправников.