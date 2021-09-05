В Копыле зажгли Благодатный Огонь

Официально открытие Дня белорусской письменности состоится ровно в полдень, а сразу после гостей приглашают на презентации книжных новинок и автограф-сессии популярных авторов, наших современников. Кроме книголюбов, ждут на празднике и филателистов. В 10:50 в «Почтовом павильоне» погасят конверт с маркой «XXVIII Дзень беларускага пiсьменства». Там же можно будет заполнить тематическую открытку и передать ее для дальнейшей отправки через отделение РУП «Белпочта». Бонусом будет возможность сделать селфи в нарядной фотозоне.Ну а начался главный день «литературных дожинок» рано утром со слова духовного: в храме Вознесения Господня прошла праздничная служба и церемония передачи Благодатного Огня от Гроба Господня. Православные верующие смогли зажечь от святыни свои лампады и свечи. Благодатный Огонь стал своего рода подарком к юбилею главной копыльской святыни – в этом году исполняется 155 лет со дня освящения церкви.Напомним, Храм Вознесения Господня стал финальной точкой XXVIII Международной научно-просветительской экспедиции «Дорога к святыням». За пять дней паломники прошли расстояние в 780 км, посетив 11 населенных пунктов. Таким образом, каждый христианин из городов, деревень и агрогородков в пределах границ Барановичского, Узденского, Ганцевичского, Слуцкого, Солигорского, Лунинецкого и Копыльского районов смог почувствовать тепло Благодатного Огня и поделиться с гостями своим духовным опытом.