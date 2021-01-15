В Копыле из-за прорыва трубопровода в пять многоквартирных и 10 частных домов не поступала холодная вода, сообщает БЕЛТА.
– 14 января в 22:00 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 100 мм по ул. М. Богдановича, 2. Без водоснабжения оставались пять многоквартирных и 10 частных жилых домов, – рассказали в пресс-службе МЧС.
Холодная вода вновь начала поступать в дома 15 января в 3:10.
Фото: pixabay.com
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В Копыле из-за аварии без холодной воды оставались пять многоквартирных и 10 частных домов
В Копыле из-за аварии без холодной воды были оставались многоквартирных и 10 частных домов
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