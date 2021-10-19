В конце октября в жизни этих четырех знаков зодиака начнется белая полоса

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Мощная стихия в виде непрерывного потока положительных перемен накроет Тельцов в конце октября. Это будет касаться и работы, и личных отношений, и материального достатка. У представителей данного знака зодиака будет ощущение радости, легкости и некого "всемогущия", которое будет подталкивать их к решительным действиям по всем фронтам. Все проблемы, нерешенные вопросы и затянувшиеся трудности Тельцы преодолеют с легкостью.В последнее время Девам было нелегко, поскольку их одолевали муки выбора и внутренней борьбы с собой и своими принципами. С конца октября это все закончится. Представители этого знака зодиака наконец-то обретут гармонию и душевное равновесие. Вполне вероятно, что на помощь им придут любящие и родные люди. В любом случае Девы смогут разобраться в себе, принять верные решения и впервые за долгое время по-настоящему расслабиться.Затратив немало сил и времени для достижения поставленных целей, Скорпионы слегка подустали. В конце октября им следует сделать небольшой перерыв в своей гонке за успехом, взять паузу и подумать немного о себе. Бояться, что без вашей твердой руки все рухнет, не стоит. Звезды уверены, что именно в этот период представителям этот знака можно расслабиться и не волноваться за свои труды. В скором времени эти труды принесут долгожданные плоды. Скорпионы, позвольте себе полноценный отдых и отвлеченность от дел.Один из светлых периодов в жизни за последние годы ждет Козерогов в конце октября. Белая полоса, не иначе. Буквально все в жизни начнет налаживаться: старые конфликты разрешатся, примирение с друзьями и семьей пройдет с легкостью, старые ошибки удастся перешагнуть и достойно идти дальше, не оглядываясь на прошлое, от работы – только удовольствие, а личная жизнь станет гармоничной и спокойной. Главное, не упустите такую благосклонность звезд.