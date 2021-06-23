22 июня в континентальной части КНР не выявлены новые случаи локального заражения коронавирусом нового типа, сообщает "Синьхуа".
При этом в Государственном комитете по делам здравоохранения Китая проинформировали о том, что в тот же день было зафиксировано 24 новых случая заболевания COVID-19, которые были завезены из-за рубежа.
Новые пациенты с подозрением на заражение COVID-19 и новые смертельные случаи от коронавирусной инфекции в континентальной части Китая во вторник отсутствовали.
Фото: "Синьхуа"
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В континентальной части Китая за минувшие сутки не выявлено новых локальных случаев COVID-19
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