Об этом сегодня заявил председатель Конституционного Суда, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич на очередном заседании Конституционной комиссии, на котором обсуждаются конституционные положения о системе местного управления и самоуправления. Представляя предложения членов комиссии, Петр Миклашевич отметил, что какой-то единой концепции самоуправления, которую можно было бы признать в качестве мирового стандарта, не выработано. Каждая страна в различные периоды своей истории решает эти вопросы по-своему, учитывая конкретные социальные и политические условия, национально-исторические традиции и систему государственного устройства. В Конституции Беларуси местное управление и самоуправление регулируется достаточно полно. Вместе с тем назрели и некоторые изменения. Петр Миклашевич уточнил:
– Следует укрепить финансово-экономическую базу местного самоуправления. Нуждается в ясных критериях право собственности органов местного самоуправления на объекты, расположенные на подведомственных территориях, а также на иное коммунальное имущество. Необходимо на основе комплексного анализа финансовых основ местного самоуправления четко и определенно установить источники финансирования местного самоуправления. Одновременно следует развивать механизмы более широкого участия граждан в осуществлении местного самоуправления. А законодателям в условиях информационного общества своевременно регулировать новые формы и способы такого участия в целях обеспечения баланса в решении местных и общегосударственных задач.
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В Конституционной комиссии предлагают укрепить финансово-экономическую базу местного самоуправления
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