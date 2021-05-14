Этот орган народовластия предлагается сделать постоянно действующим, заявил на заседании Конституционной комиссии заместитель председателя Палаты представителей, член Конституционной комиссии Валерий Мицкевич:
– С учетом сложившейся общественно-политической значимости Всебелорусского народного собрания, принимаемых им решений, задач, обозначенных Главой государства в ходе VI всенародного форума, а также по итогам работы диалоговых площадок предложено придать данной форме народовластия конституционный статус. Это может быть постоянно действующий орган, при этом делегаты будут избираться на пять лет.
По словам Валерия Мицкевича, следует обсудить компетенцию собрания:
– Помимо подведения итогов социально-экономического развития, обсуждения программы на очередные пять лет возможно отнести к его полномочиям определение основных направлений внутренней и внешней политики страны, принятие решений по концептуальным вопросам развития государства и общества. Следует обсудить наделение собрания правом обращения к Президенту с предложением о назначении референдумов, об отставке Правительства или к Парламенту с предложением выразить вотум недоверия Правительству и так далее. К субъектам, правомочным созывать собрание, можно отнести Президента, Парламент и граждан в количестве, например, 150 тысяч человек.
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В Конституционной комиссии обсудили будущий статус Всебелорусского народного собрания
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