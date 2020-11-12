Правительство Венгрии планирует внести в конституцию страны поправки, которые зафиксируют за человеком его гендерную принадлежность, обретенную при рождении, сообщает RG.RU.
Это значит, что в Основном законе Венгрии будет прописано наличие только женского и мужского пола, которые будут закреплены за ребенком при его рождении. В дальнейшем человек не сможет его изменить.
Еще одна поправка затронет вопрос касательно однополых браков.
– Основа семейных отношений – брак. Мать – это женщина, отец – мужчина, – указывается в тексте поправки, которая также предусматривает, что всем детям должно быть гарантировано право на воспитание в соответствии с венгерской христианской культурой. Инициатором данной поправки стала правящая партия Венгрии "Фидес".
Глава минюста страны Юдит Варга убеждена, что перечисленные поправки в конституцию усилят защиту страны, семьи и детей от современных западных трендов в идеологии. Своим мнением на эту тему чиновница поделилась на своей страничке в социальной сети Facebook. Конкретно она написала, что "такие новомодные тренды ставят под угрозу право ребенка на здоровое развитие".
Венгерские правоведы подчеркивают, что после принятия поправок взять ребенка под свою опеку сможет только супружеская пара. Родитель-одиночка сможет получить такое право только после разрешения министра, отвечающего за семейные дела.
Фото: pixabay.com
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В Конституции Венгрии закрепят женский и мужской пол. Поправки защитят семьи от современных западных трендов в идеологии
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