В Конституции может появиться положение о принесении депутатами и сенаторами присяги на верность народу

Члены комиссии сегодня рассматривают предложения по изменению конституционных положений о функциях и полномочиях Парламента.– отметил Петр Миклашевич.По его словам, вновь избранный депутат, избранный либо назначенный член Совета Республики приступает к осуществлению своих полномочий после принесения присяги следующего содержания: «Я (фамилия, имя, отчество. – Прим. ред.), приступая к осуществлению полномочий депутата Палаты представителей, члена Совета Республики, клянусь осуществлять их честно и добросовестно, во всех своих действиях руководствоваться интересами Республики Беларусь, соблюдать Конституцию и законы Республики Беларусь».