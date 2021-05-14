Такое предложение озвучил Председатель Конституционного Суда, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич на очередном заседании Конституционной комиссии по подготовке изменений в Основной Закон страны.
Члены комиссии сегодня рассматривают предложения по изменению конституционных положений о функциях и полномочиях Парламента.
– Исходя из общепризнанной практики закрепления в конституциях зарубежных стран принесения парламентариями присяги перед народом, высокого статуса парламентария, предлагается дополнить Конституцию положением о принесении депутатами Палаты представителей, членами Совета Республики присяги на верность народу с изложением текста присяги, – отметил Петр Миклашевич.
По его словам, вновь избранный депутат, избранный либо назначенный член Совета Республики приступает к осуществлению своих полномочий после принесения присяги следующего содержания: «Я (фамилия, имя, отчество. – Прим. ред.), приступая к осуществлению полномочий депутата Палаты представителей, члена Совета Республики, клянусь осуществлять их честно и добросовестно, во всех своих действиях руководствоваться интересами Республики Беларусь, соблюдать Конституцию и законы Республики Беларусь».
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В Конституции может появиться положение о принесении депутатами и сенаторами присяги на верность народу
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