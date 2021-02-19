Более 520 случаев заражения чумой зафиксировано в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго. Скончался 31 человек, сообщает издание Actu Cameroun.
Министр здравоохранения провинции Итури Патрик Карамура пояснил, что среди пострадавших в основном дети. Средний возраст пострадавших – 13 лет, при этом самому маленькому – три месяца, а самому старшему – 73 года.
Кроме случаев бубонной чумы были зафиксированы пять случаев легочной чумы и два – септической.
По данным специалистов, первые случаи заражения чумой были зарегистрированы в середине ноября 2020 года.
Итури – единственный регион в Демократической Республике Конго, где чума носит эндемический характер.
Чума вызывается бактериями Yersinia pestis, которые обычно попадают в организм человека при укусе инфицированной блохи. У заболевания такие симптомы, как ознобом, головные боли и отек лимфатических узлов.
Фото: actucameroun.com
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В Конго выявили более 520 случаев заражения чумой
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