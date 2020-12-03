В штате Сан-Паулу Бразилии компания Apple обязана выпускать новые iPhone только с зарядным устройством. Данную информацию подтвердило агентство по защите прав потребителей Procon-SP южноамериканского государства, пишет РИА Новости.
Чиновники агентства обратились к Apple в октябре с просьбой объяснить, почему iPhone 12 продаются без зарядки. Компании предложили доказать, что отказ от блока питания не нанесет вреда покупателям, а также подтвердить, что данная мера способствует сохранению окружающей среды.
В Procon-SP считают, что блок питания является важным компонентом, а продажа мобильного устройства подобного рода противоречит местному законодательству. Вместе с тем в Apple не смогли обещать, что предложит техническую поддержку покупателям iPhone 12, которые будут заряжать смартфоны блоками от других производителей.
Планируется, что решение штата Сан-Паулу в дальнейшем распространится на всю Бразилию, обязав таким образом американскую компанию вернуть зарядное устройство.
Фото: Apple
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В комплект iPhone 12 вернется зарядное устройство, но есть нюанс
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