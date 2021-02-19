Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» при поддержке Министерства обороны 20 февраля готовит праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и Вооруженных Сил Беларуси.
Фото из архива БЕЛТА
– Открытие экскурсионных и интерактивных зон для посетителей планируется в 11:00. Гости смогу принять участие в соревновательной площадке ГТО, где попробуют свои силы в исторической викторине, метании гранаты на точность, сборке и разборке оружия, а также стрельбе из пневматики. По окончании соревнований самые активные участники обязательно будут награждены призами. Кроме того, для гостей подготовлены две масштабные реконструкции – «Рогачевская наступательная операция» и «афганская война» с участием боевой техники тех времен, – рассказал sb.by исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина» Александр Метла.
В дополнение к программе мероприятия посетители смогут увидеть показательные выступления специалистов-кинологов кинологического центра Вооруженных Сил Беларуси, а также прокатиться на танке ПТ-76 или БМП-1 и на вертолете Ми-2. Для маленьких посетителей будет предусмотрена работа детской развлекательной комнаты.
– Мы решили, что каждый год будем посвящать реконструкции Героям Великой Отечественной войны. В этом мероприятии реконструкция «Рогачевская наступательная операция» посвящается двум белорусам-снайперам: герою Геннадию Величко и герою Феодосию Смолячкову, – отметил Александр Метла.
Программа продлится до 18:00. Посетители смогут приобрести входной билет на сайте или в день мероприятия в кассах комплекса.
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На "Линии Сталина" в субботу отметят День защитника Отечества
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