На "Линии Сталина" в субботу отметят День защитника Отечества

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БЕЛТА

, – рассказал sb.byВ дополнение к программе мероприятия посетители смогут увидеть показательные выступления специалистов-кинологов кинологического центра Вооруженных Сил Беларуси, а также прокатиться на танке ПТ-76 или БМП-1 и на вертолете Ми-2. Для маленьких посетителей будет предусмотрена работа детской развлекательной комнаты., – отметил Александр Метла.Программа продлится до 18:00. Посетители смогут приобрести входной билет на сайте или в день мероприятия в кассах комплекса.