Им стала бывший главный врач 11-й городской клинической больницы Жанна Казаченок. Она сменила на посту руководителя Сергея Малышко, который возглавлял комитет последние три года.
– Сейчас наступает наиболее напряженный этап работы комитета: мы видим, что количество случаев заболеваемости коронавирусом приблизилось к пиковым значениям весны. От комитета сейчас нужны новые нестандартные решения в организации лечения в Минске, – сказал Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома, представляя коллективу комитета Жанну Казаченок.
– Комитет по здравоохранению – очень мощная организационная структура: с каждым руководителем он становился лучше, – отметила Жанна Казачонок. – Мы будем продолжать работать в том же направлении, чтобы не подвести руководство города. Мы должны реализовывать задачи по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и выполнять свой долг перед населением. Нам нужно мобилизоваться, каждый день – это движение вперед! Руководитель без команды не в силах выполнить сложные задачи, поэтому я бы хотела, чтобы мы нашли взаимопонимание со всеми. Важно не потерять то, что мы имеем, – только созидать и смотреть в будущее.
Опубликовано:
1239
В комитете по здравоохранению Мингорисполкома – новый председатель
Фото:
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУШНЕР