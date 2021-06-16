В Колумбии при взрывах на военной базе пострадали 36 человек

Скриншот из видео

Инцидент произошел 15 июня днем в городе Кукута.По некоторым данным, неизвестные подорвали две машины со взрывчаткой на территории военной базы. В результате взрывов 36 человек получили ранения. Они были госпитализированы. По факту теракта проводится проверка.На место происшествия выехал министр национальной обороны южноамериканской республики Диего Молано.