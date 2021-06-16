Более 30 человек пострадали при взрывах на военной базе в Колумбии. Об этом сообщает газета El Tiempo.
Скриншот из видео
Инцидент произошел 15 июня днем в городе Кукута.
По некоторым данным, неизвестные подорвали две машины со взрывчаткой на территории военной базы. В результате взрывов 36 человек получили ранения. Они были госпитализированы. По факту теракта проводится проверка.
На место происшествия выехал министр национальной обороны южноамериканской республики Диего Молано.
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В Колумбии при взрывах на военной базе пострадали 36 человек
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