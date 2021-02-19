В Кобринский РОВД поступило сообщение, что в агрогородке Повитье обокрали магазин. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа со специалистом Кобринского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. Официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Анна Мацкевич рассказала:
– Продавец утром пришла на работу и увидела приоткрытую дверь в помещение. Зайдя в магазин, она не нашла денежных средств, а также товаров на общую сумму порядка 300 рублей. В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят фрагмент чековой ленты со следом обуви. При проведении оперативно-разыскных мероприятий в поле зрения правоохранителей попал местный житель 1988 года рождения, у которого сотрудники милиции изъяли пару ботинок. Обувь была направлена в Кобринский МРО ГКСЭ для проведения трасологической экспертизы. Согласно выводам судебного эксперта, след подошвы обуви на фрагменте чековой ленты оставлен ботинком, изъятым у подозреваемого.
По данному факту Кобринским РОСК возбуждено уголовное дело.
Фото: управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области
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В Кобринском районе раскрыли кражу из магазина по следу от ботинок
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