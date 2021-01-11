Кобринский опытный лесхоз в текущем году возведет завод по производству пеллет, передает БЕЛТА со ссылкой на главного инженера лесхоза Сергея Савлюка.
Строительство завода будет осуществляться на площадке на базе Дивинского цеха деревообработки. Каждый месяц там перерабатывают около 4 тыс. куб.м круглого леса. Из этого объема образуется около 500 куб.м опилок и почти 600 куб.м щепы. В ближайшее время древесные отходы вовлекут во вторичный оборот. Мощности завода позволят производить до 1,5 т топливных гранул в час.
– За последние десять лет Кобринский лесхоз сделал большой рывок в увеличении мощностей деревообработки. Два года назад мы закупили новую линию, постоянно приобретаем станки. Другими словами, делаем ставку не на продажу круглого леса, а на его практически безотходную переработку, – рассказал Сергей Савлюк.
Он также отметил, что кобринчане изучили опыт работы пеллетных заводов в Пружанском и Бегомльском лесхозах.
В настоящий момент известно, что проектно-сметная документация изготовлена и прошла экспертизу. Объявлен тендер на выбор генподрядчика. Отмечается, что ряд работ на объекте начали выполнять уже в конце 2020 года: оборудована площадка для хранения отходов, подводятся инженерные коммуникации.
Пеллетный завод в Кобринском районе заработает приблизительно осенью 2021 года. Там будет перерабатываться не только местное сырье. Для производства топливных гранул опилки будут закупаться в соседних Дрогичинском и Малоритском лесхозах.
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В Кобринском районе построят пеллетный завод в 2021 году
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Фото: Владимир ШЛАПАК