В Кобринском районе построят пеллетный завод в 2021 году

Строительство завода будет осуществляться на площадке на базе Дивинского цеха деревообработки. Каждый месяц там перерабатывают около 4 тыс. куб.м круглого леса. Из этого объема образуется около 500 куб.м опилок и почти 600 куб.м щепы. В ближайшее время древесные отходы вовлекут во вторичный оборот. Мощности завода позволят производить до 1,5 т топливных гранул в час.– рассказал Сергей Савлюк.Он также отметил, что кобринчане изучили опыт работы пеллетных заводов в Пружанском и Бегомльском лесхозах.В настоящий момент известно, что проектно-сметная документация изготовлена и прошла экспертизу. Объявлен тендер на выбор генподрядчика. Отмечается, что ряд работ на объекте начали выполнять уже в конце 2020 года: оборудована площадка для хранения отходов, подводятся инженерные коммуникации.Пеллетный завод в Кобринском районе заработает приблизительно осенью 2021 года. Там будет перерабатываться не только местное сырье. Для производства топливных гранул опилки будут закупаться в соседних Дрогичинском и Малоритском лесхозах.