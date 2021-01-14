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  2. В Кобринском районе благодаря генетической экспертизе раскрыто разбойное нападение пятилетней давности

В Кобринском районе благодаря генетической экспертизе раскрыто разбойное нападение пятилетней давности

Напомним, в деревне Магдалин Кобринского района 7 марта 2015 года около трех часов ночи произошло разбойное нападение на пенсионеров. Злоумышленник проник в дом, выставив оконное стекло. Взяв в руки металлический лом, который находился возле хозяйственной постройки, мужчина начал угрожать семье. Супружеская пара отдала ему 200 000 (неденоминированных) рублей и четыре бутылки водки. Забрав наживу, незваный гость скрылся. Хозяйка дома вызвала милицию. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа со специалистом Кобринского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли металлический лом и направили его в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области для проведения экспертных исследований. Официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Анна Мацкевич рассказала:

– Экспертам-генетикам удалось выделить на ломе генотип неизвестного мужчины, который был направлен для проверки по базе АИС «ДНК» Государственного комитета судебных экспертиз. Однако на тот момент времени установить совпадения не удалось. Однако работа по раскрытию данного преступления РОВД не прекращалась. В конце 2020 года в поле зрения милиции попал уроженец Кобринского района 1965 года рождения. Биологические образцы данного мужчины были направлены экспертам. В результате проведения генетической экспертизы установлено совпадение с генотипом, обнаруженным в 2015 году на металлическом ломе. 

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук дополнила, что в ходе беседы с оперативниками мужчина сознался в совершенном им в 2015 году разбойном нападении на супружескую пару и сообщил, что 10 сентября 2015 года совершил похожее преступление. Разбив стекло, сельчанин попал в дом и, угрожая неустановленным предметом, потребовал деньги у хозяйки. Напуганная женщина передала бандиту 700 000 (неденоминированных) рублей. Стоит отметить, что во всех случаях пострадавшие неточно описывали  злоумышленника, что затрудняло поиск. 
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