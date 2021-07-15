В Кобрине из окна выпал годовалый ребенок

Инцидент произошел утром 14 июля. В местную больницу был госпитализирован ребенок. По предварительным данным, мальчик находился дома с семьей. Когда он остался без присмотра, залез на подоконник, оперся о москитную сетку и, не удержавшись на ногах, выпал из открытого окна на первом этаже.Скорую помощь вызвала мама малыша. В ходе опроса женщина пояснила, что весь день была рядом с сыном, однако незадолго до происшествия отошла к холодильнику за продуктами. Отец ребенка в этот момент спал.Следователи осмотрели место происшествия, опросили родственников пострадавшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.