Кобринский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту падения годовалого ребенка из окна. Такая информация опубликована в Telegram-канале СК.
Инцидент произошел утром 14 июля. В местную больницу был госпитализирован ребенок. По предварительным данным, мальчик находился дома с семьей. Когда он остался без присмотра, залез на подоконник, оперся о москитную сетку и, не удержавшись на ногах, выпал из открытого окна на первом этаже.
Скорую помощь вызвала мама малыша. В ходе опроса женщина пояснила, что весь день была рядом с сыном, однако незадолго до происшествия отошла к холодильнику за продуктами. Отец ребенка в этот момент спал.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили родственников пострадавшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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В Кобрине из окна выпал годовалый ребенок
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