В Кобрине эксперты помогли раскрыть кражу благодаря отпечаткам руки свидетеля преступления

В Кобринский РОВД обратился местный житель с заявлением о пропаже телевизора. Проснувшись утром, хозяин не обнаружил его в доме. Потерпевший дополнил, что накануне употреблял спиртное со знакомым и уснул. На место происшествия приехала милиция со специалистом Кобринского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. Официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Анна Мацкевич рассказала:
Фото носит иллюстративный характер
– В ходе осмотра места происшествия в доме на поверхности газового котла обнаружены и изъяты следы ладони правой руки. По результатам проверки по базе автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области установлено, что они оставлены 31-летним местным жителем. Как выяснилось, этот мужчина проходил мимо дома потерпевшего и увидел на дороге котел. Убедившись у хозяина, что вещь действительно его, горожанин занес ее во двор. Мужчина вспомнил, что он видел, как из дома потерпевшего выносили телевизор, и он знал «гостя». Им оказался гражданин 1991 года рождения. Телевизор он успел сдать в ломбард, но милиция вернула его законному владельцу. По данному факту Кобринским РОСК возбуждено уголовное дело.
Фото: pixabay.com
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