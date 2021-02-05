В агрогородке Родня Климовичского района произошел прорыв трубопровода, который оставил без воды два многоквартирных дома и 80 частных, информирует БЕЛТА.
– 4 февраля в 11:40 спасателям поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 100 мм по ул. Советской в агрогородке Родня. Без холодного водоснабжения оставались два многоквартирных и 80 частных жилых домов, – сообщили в пресс-службе МЧС.
В 18:10 вода вновь начала поступать в пострадавшие дома.
Фото: pixabay.com
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В Климовичском районе из-за прорыва трубопровода без воды оставались 2 многоквартирных и 80 частных домов
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