Инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ Климовичского РОВД лейтенант милиции Вадим Седнев задержался на службе и возвращался домой около двух часов ночи.
В районе улицы Магона он заметил дым в одном из строений. Дом производил впечатление нежилого, но, заглянув в окно, сотрудник милиции понял, что дым идет изнутри, и сообщил о предполагаемом пожаре в дежурную часть милиции.
Как сообщается на сайте УВД Могилевского облисполкома, до прибытия спасателей лейтенант стал стучать в окна, проверяя, нет ли кого-нибудь в доме. Обошел строение: дверь была закрыта, но изнутри вдруг послышались стоны. Вадим Седнев быстро выломал дверь и зашел. В едком дыму на полу он заметил лежащего человека и вытащил его на свежий воздух.
Предварительно установлено, что причиной задымления стал мусор, загоревшийся из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Мужчина, находившийся в доме, сам выбраться оттуда не смог.
Кстати, лейтенант милиции считает, что не совершил ничего геройского. Он уверен, что на его месте так поступил бы каждый. Спасенный им человек не пострадал.
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В Климовичах сотрудник милиции спас человека из задымленного дома
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ