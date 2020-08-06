В Климовичах 36 многодетным семьям вручили ключи от новых квартир

Новый дом на улице Ленина торжественно сдали в Климовичах накануне Дня строителя. Ключи от долгожданного жилья получили 36 многодетных семей.

– Новостройки – характерный штрих белорусской действительности и Климовичского района в частности, – подчеркнул заместитель председателя райисполкома Александр Шапкин. – Реализуя жилищную программу, из года в год вводятся в эксплуатацию сотни метров жилья. Это все, чтобы в семьях новоселов царили только лад и достаток, а наша климовичская земля наполнялась звонким смехом детишек, рожденных в новом доме.

Дом на 60 квартир с августа прошлого года возводили работники Климовичской ПМК № 256. Он обошелся организации в 3562 тысячи рублей.

Фото газеты «Родная нива»