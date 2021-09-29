В Кличевском районе при пожаре в доме погиб мужчина

Трагедия произошла 28 сентября в деревне Старый Остров.
Фото: МЧС
– В 6:13 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме. По прибытии к месту вызова происходило горение внутри и кровли строения. Также соседи сообщили, что в доме находится человек. Его поиск был затруднен частично обрушившимися конструкциями, высокой температурой и плотным задымлением. Без признаков жизни хозяин дома 1963 года рождения был обнаружен в одной из комнат. Мужчина не работал, проживал один, – сообщила sb.by официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Инесса Елфимова.
В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие и имущество в доме.
Причины возгорания и гибели человека устанавливаются.