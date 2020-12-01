В Кличеве годовалый ребенок выпил чистящее средство

Инцидент произошел 27 ноября. По предварительным данным, годовалый мальчик играл на полу в одной из комнат. Мать ребенка ушла на балкон на несколько минут, а когда вернулась, увидела, что малыш сидит на полу в ванной и кашляет. Рядом с ним находилась открытая бутылка жидкого чистящего средства.Мальчика госпитализировали в больницу и оперативно оказали медицинскую помощь. В настоящий момент ему ничего не угрожает.Проводится проверка.С целью недопущения подобного рода происшествий следователи настоятельно рекомендуют хранить упаковки с бытовой химией в недоступном для ребенка месте.Фото: СК Беларуси