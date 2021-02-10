В Клецком районе из-за неисправности насоса без воды остались более 100 домов, детсад и школа

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БЕЛТА

Инцидент произошел утром 9 февраля на ул. Юбилейной, 1 в агрогородке Морочь. Спасателям поступило сообщение о неисправности глубинного насоса скважины. В результате без холодного водоснабжения оставались 12 многоквартирных и 97 частных жилых домов, детский сад и средняя школа.Сообщается, что в 20:50 водоснабжение потребителей было восстановлено.