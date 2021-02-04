В Клецком районе произошел прорыв трубопровода холодного водоснабжения, из-за чего 10 многоквартирных, 40 частных домов, детсад, школа и котельная некоторое время оставались без воды, передает БЕЛТА.
– 3 февраля в 10:45 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм в поселке Рассвет Клецкого района Минской области. Без холодного водоснабжения оставались 10 многоквартирных и 40 частных жилых домов, детский сад, школа и котельная. Организовывался подвоз воды, – сообщили в пресс-службе МЧС.
Последствия аварии получилось устранить в 14:50. С этого времени водоснабжение потребителей было восстановлено.
Фото: pixabay.com
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В Клецком районе без воды оставались 50 домов, школа, детсад и котельная
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