В Клецке из-за аварии без воды остались четыре многоквартирных дома, средняя школа и гостиница

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БЕЛТА

Инцидент произошел днем 21 февраля по улице Гагарина,3. Сотрудникам МЧС поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения. В результате аварии без воды оставались четыре многоквартирных жилых дома, средняя школа и гостиница.В 19:30 водоснабжение потребителей было восстановлено.