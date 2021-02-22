В Клецке из-за прорыва трубопровода без воды остались четыре многоквартирных дома, средняя школа и гостиница. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Фото из архива БЕЛТА
Инцидент произошел днем 21 февраля по улице Гагарина,3. Сотрудникам МЧС поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения. В результате аварии без воды оставались четыре многоквартирных жилых дома, средняя школа и гостиница.
В 19:30 водоснабжение потребителей было восстановлено.
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В Клецке из-за аварии без воды остались четыре многоквартирных дома, средняя школа и гостиница
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