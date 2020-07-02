В провинции Цзянсу, которая находится на востоке КНР, ввели в эксплуатацию большой автомобильно-железнодорожный мост «Хусутун» через реку Янцзы.
По нему проходят сразу три транспортных канала — скоростное шоссе, грузопассажирская железная дорога и высокоскоростная железная дорога, сообщает информационное агентство «Синьхуа».
Фото: «Синьхуа»
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В китайской провинции Цзянсу введен в эксплуатацию многофункциональный мост «Хусутун» через Янцзы
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