В провинции Гуандун на юге КНР официально ввели в эксплуатацию станцию Цзянмэнь комплексного транспортного узла Чжуси (дельта реки Чжуцзян-Западный). Общая строительная площадь новой станции составляет 254,5 тысячи квадратных метров. Эта станция является ключевым объектом важного транспортного узла на западе региона "Большого залива" Гуандун – Сянган – Аомэнь, отмечает "Синьхуа".
Фото: "Синьхуа"
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В китайской провинции Гуандун открыли станцию Цзянмэнь комплексного транспортного узла Чжуси
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