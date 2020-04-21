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В китайском городе Чанша началась пробная эксплуатация такси автономного вождения

Партия из тридцати такси автономного вождения введена в эксплуатацию на дорогах некоторых районов в китайском городе Чанша, административном центре провинции Хунань, пишет "Синьхуа".

Фото носит иллюстративный характер. pixabay.com

Пользователи могут заказать пробную бесплатную поездку на таком такси через установленное приложение в телефоне. В каждом авто будут находиться один или два техника, чтобы гарантировать безопасность пассажиров.

Такси автономного вождения Robotaxi эксплуатируются компанией Hunan Apollo Intelligent Transportation Co., Ltd., расположенной в новом районе Сянцзян.

Спектр услуг по перевозке пассажиров охватывает зону площадью около 130 кв. км, включая жилые районы, коммерческие и развлекательные зоны, а также промышленные парки в самом городе.

Пассажиры могут наблюдать за дорожными условиями, скоростью движения и маршрутом на планшете, оборудованном в машине, а также проигрывать на нем музыку.

В сентябре 2019 года в городе Чанша была запущена пробная эксплуатация такси данного вида для избранной группы граждан.
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