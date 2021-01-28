В китайском Чунцине официально открылось генеральное консульство Республики Беларусь

Сегодня в Чунцине прошла официальная церемония открытия генерального консульства Республики Беларусь. Как рассказали корреспонденту sb.by в белорусском посольстве в Пекине, открытие консульского учреждения приурочено к 29-й годовщине установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой.
В церемонии приняли участие посол Беларуси в Китае Юрий Сенько, заместитель мэра города Чунцин Ли Бо, представители руководства консульского департамента Министерства иностранных дел КНР, департаментов и районов Народного правительства Чунцина, генеральные консулы аккредитованного в регионе дипломатического корпуса иностранных государств.
В своем выступлении посол Беларуси отметил, что за последние годы сотрудничество Чунцина и Минской области получило активное и предметное развитие, а Беларусь, так же как и Чунцин, занимает важное географическое положение в сухопутных маршрутах «Пояса и пути», что создает множество возможностей для сотрудничества.
«Стороны выразили надежду, что открытие генконсульства привнесет динамику развития и наполнение новыми проектами и инициативами торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного сотрудничества Беларуси и Чунцина, а также всего консульского округа, в состав которого также входят провинции Сычуань, Шэньси, Ганьсу, Хубэй, Юньнань с общим населением 345 млн человек», – отметили в белорусском посольстве.
По завершении торжественной церемонии Юрий Сенько провел встречу с председателем Народного правительства города Чунцин Таном Лянчжи. В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр двусторонних отношений Республики Беларусь и китайского региона, а также отметили перспективные направления взаимодействия в торговле, инвестициях, логистике и гуманитарной сфере. С учетом комплекса предложений было решено принять совместную дорожную карту, фиксирующую все достигнутые практические договоренности.
Сейчас в Китае, помимо белорусского посольства, действуют три генеральных консульства – в Шанхае, Гуанчжоу и Чунцине.
Фото посольства Беларуси в КНР
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В китайском Чунцине официально открылось генеральное консульство Республики Беларусь
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