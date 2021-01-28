В китайском Чунцине официально открылось генеральное консульство Республики Беларусь

В церемонии приняли участие посол Беларуси в Китае Юрий Сенько, заместитель мэра города Чунцин Ли Бо, представители руководства консульского департамента Министерства иностранных дел КНР, департаментов и районов Народного правительства Чунцина, генеральные консулы аккредитованного в регионе дипломатического корпуса иностранных государств.В своем выступлении посол Беларуси отметил, что за последние годы сотрудничество Чунцина и Минской области получило активное и предметное развитие, а Беларусь, так же как и Чунцин, занимает важное географическое положение в сухопутных маршрутах «Пояса и пути», что создает множество возможностей для сотрудничества.– отметили в белорусском посольстве.По завершении торжественной церемонии Юрий Сенько провел встречу с председателем Народного правительства города Чунцин Таном Лянчжи. В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр двусторонних отношений Республики Беларусь и китайского региона, а также отметили перспективные направления взаимодействия в торговле, инвестициях, логистике и гуманитарной сфере. С учетом комплекса предложений было решено принять совместную дорожную карту, фиксирующую все достигнутые практические договоренности.Сейчас в Китае, помимо белорусского посольства, действуют три генеральных консульства – в Шанхае, Гуанчжоу и Чунцине.Фото посольства Беларуси в КНР